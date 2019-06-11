شؤون فلسطينية

العليا الإسرائيلية تُصادق على بيع عقارات للكنيسة لجمعية استيطانية بالقدس

العليا الإسرائيلية تُصادق على بيع عقارات للكنيسة لجمعية استيطانية بالقدس
فندق بترا بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن المحكمة العليا، رفضت التماساً تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية، وصادقت على بيع ثلاثة عقارات للكنيسة في البلدة العتيقة في القدس المحتلة لجمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية.

وحسب الصحيفة، يأتي هذا الرفض؛ لينهي صراعاً قضائياً، استمر نحو 14 عاماً بشأن بيع ممتلكات الكنيسة، بما يُعتبر مكسباً للجمعية الاستيطانية التي تعزز مكانتها في "حارة النصارى" في البلدة العتيقة.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في البطريركية قوله: إنها تلقت في الأيام الأخيرة شهادات جديدة عن الفساد في عملية بيع الأملاك، وأن الكنيسة تنوي العمل على إلغاء القرار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محامي البطريركية، تنازلوا عن الادعاءات بشأن الرشوة والفساد في أساس الصفقة، كما تنازلوا عن ادعاءات عدم صلاحية التوقيع على الصفقة، كما لم يتم عرض وثائق على المحكمة، تشير إلى أن الجمعية الاستيطانية كانت قد عرضت تسعة أضعاف المبلغ الذي تم دفعه فعلاً.

يشار إلى أن فلسطينيين، يسكنون هذه المباني، ويعتبرون "مستأجرين محميين"، ومن المتوقع، أن تبدأ الجمعية الاستيطانية "عطيريت كوهانيم" بإجراءات قضائية لإخلائهم منها.

وكانت القضية قد بدأت في العام 2005، حيث نشرت صحيفة (معاريف) في حينه، عن بيع المباني الثلاثة، فندق "بترا" الذي يتألف من أربعة طوابق، وفندق "إمبريال" قرب باب الخليل في مدخل البلدة العتيقة، والذي يتألف من طابقين كبيرين، ومبنى آخر هو "بيت المعظمية" في شارع المعظمية في الحي الإسلامي في المدينة.

وفي حينه، أدى النشر إلى البدء بعملية إقالة البطريرك إيرينيوس الذي نفذت الصفقة في عهده، فيما ادعى البطريرك الجديد، ثيوفيلوس أن الصفقة تنطوي على أعمال فساد ورشوة، ولم تتم المصادقة عليها من قبل المسؤولين في الكنيسة.

وقالت البطريركية، إن إيرينوس لم يحصل على مصادقة مجلس السينود لإنجاز الصفقة، كما أن محاسب البطريركية باباديموس، قد تلقى رشاوى من "عطيريت كوهانيم" للدفع بالصفقة، كما أكدت أن الثمن الذي دفعته الجمعية الاستيطانية يعتبر متدنياً جداً مقارنة بقيمة العقارات الثلاثة.

وكانت المحكمة المركزية، قد رفضت، العام الماضي، ادعاءات البطريركية، وصادقت القاضية غيلا شتاينتس على الصفقة، وفي أعقاب ذلك قدمت البطريركية التماسا إلى المحكمة العليا على القرار.

وبحسب (هآرتس)، فإن محامو الكنيسة قد تراجعوا خلال المداولات التي جرت الأسبوع الماضي عن ادعاءات الرشوة والفساد، وعدم وجود صلاحية للتوقيع على الصفقة، وبالنتيجة رفضت المحكمة الالتماس، وصادقت على نقل ملكية العقارات إلى "عطيريت كوهانيم".

ورغم أن القضاة أكدوا ادعاء البطريركية أن باباديموس حصل على مبلغ 35 ألف دولار من "عطيريت كوهانيم"، إلا أنهم توصلوا إلى نتيجة أن "البطريركية لم تتمكن من إثبات أن أساس الصفقة فاسد".

أخبار ذات صلة

إصابة شاب برصاص الاحتلال وهدم غرفة سكنية وبركسات في بيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال وهدم غرفة سكنية وبركسات في بيت لحم

قوات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتردم بئراً لجمع المياه شرق طوباس

قوات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتردم بئراً لجمع المياه شرق طوباس

الزعنون: الأيام المقبلة عصيبة وعقد &#34;المركزي&#34; ليأخذ بعين الاعتبار ما سيحدث بالبحرين

الزعنون: الأيام المقبلة عصيبة وعقد "المركزي" ليأخذ بعين الاعتبار ما سيحدث بالبحرين

جيش الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية

جيش الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية

قيادي فلسطيني: لا معلومات عن دعوات مصرية واللحظة الحالية تتطلب موقفاً حاسماً

قيادي فلسطيني: لا معلومات عن دعوات مصرية واللحظة الحالية تتطلب موقفاً حاسماً

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

الطقس: تواصل الأجواء الحارة وارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: تواصل الأجواء الحارة وارتفاع على درجات الحرارة

حبيب: التوصل لتسوية ملف أربعين من ضحايا الانقسام

حبيب: التوصل لتسوية ملف أربعين من ضحايا الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال وهدم غرفة سكنية وبركسات في بيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال وهدم غرفة سكنية وبركسات في بيت لحم

قوات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتردم بئراً لجمع المياه شرق طوباس

قوات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتردم بئراً لجمع المياه شرق طوباس

جيش الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية

جيش الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

الطقس: تواصل الأجواء الحارة وارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: تواصل الأجواء الحارة وارتفاع على درجات الحرارة

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يضبطان ألعاب نارية وألعاب خرز بلاستيكية ممنوعة بالخليل

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يضبطان ألعاب نارية وألعاب خرز بلاستيكية ممنوعة بالخليل

&#34;الإعلام&#34;: حرمان نزال من المشاركة بمؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين انتهاك لحرية الحركة

"الإعلام": حرمان نزال من المشاركة بمؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين انتهاك لحرية الحركة

صحة غزة: ضبط صدور حبش تحتوي على مضاد حيوي وشاورما مثلجة مشوية

صحة غزة: ضبط صدور حبش تحتوي على مضاد حيوي وشاورما مثلجة مشوية

منوعات

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس &#34;بدون بطانة&#34;

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس "بدون بطانة"

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة &#34;بناتها&#34; خلال عطلتهما

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة "بناتها" خلال عطلتهما

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

عربي

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

المجلس العسكري السوداني: منتسبون للقوات النظامية ضالعون في أحداث فض اعتصام الخرطوم

المجلس العسكري السوداني: منتسبون للقوات النظامية ضالعون في أحداث فض اعتصام الخرطوم

وفد من المعارضة السورية في الخارج يزور إسرائيل

وفد من المعارضة السورية في الخارج يزور إسرائيل