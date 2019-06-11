عربي

نائبة كويتية تُعلّق على مطالبات حصر أموال السوريين بمصر وتتوعد

نائبة كويتية تُعلّق على مطالبات حصر أموال السوريين بمصر وتتوعد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت النائبة الكويتية، صفاء الهاشم، على تقديم محام مصري بلاغاً للنائب العام ضد السوريين في مصر؛ للمطالبة بحصر أموالهم.

وقالت الهاشم، وفق وكالة (الرأي) الكويتية: "استغرب من تقديم المصريين بلاغاً للنائب العام، بحجة أن السوريين في مصر يملكون 23 مليار دولار، وأنهم استولوا على الشقق والمحلات والمطاعم، وزاحموا المواطنين المصريين في بلدهم، وفي المقابل هم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عندما نثير هنا في الكويت ملف التحويلات المالية للوافدين، والتي تجاوزت 20 مليار دينار خلال الخمس سنوات الماضية".

وأضافت: "هناك تقرير جاهز على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن فرض ضريبة على التحويلات، وينبغي إقراره بأسرع وقت حتى نحد من التحويلات التي تؤثر على الاقتصاد الكويتي".

وتابعت: "نحن مع الاستفادة من الوافد المنتج الذي يقدم خدمات للبلد الذي يقيم فيه، وفي الوقت نفسه يحترم قوانين البلد، ويحافظ على بنيته التحتية، وعلى الخدمات العامة التي تقدم، ولا يتسبب في الفوضى والزحام، ويصبح عالة على المجتمع، وخصوصاً العمالة الهامشية التي تثقل كاهل البلد، نحن لا نقبل التكدس في أعداد الوافدين غير المنتجين، الذين لم يتركوا لأبناء البلد متنفساً في ديرتهم".

وعلى مدار اليومين الماضيين، تصدر هاشتاج "السوريين منورين مصر"، موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، حيث تفاعل الرواد مع الهاشتاج، مؤكدين أن مصر تعتبر بلد السوريين الثانية، وأنهم يرحبون بكل سورى على أرض مصر، ردًا على حملات ضدهم وتقديم بلاغات للنائب العام بحصر أموالهم.

أخبار ذات صلة

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

عامل يمني يصبح مليونيراً بسبب &#34;بن لادن&#34;

عامل يمني يصبح مليونيراً بسبب "بن لادن"

هل ستُشارك مصر في مؤتمر البحرين الاقتصادي؟

هل ستُشارك مصر في مؤتمر البحرين الاقتصادي؟

المجلس العسكري السوداني: منتسبون للقوات النظامية ضالعون في أحداث فض اعتصام الخرطوم

المجلس العسكري السوداني: منتسبون للقوات النظامية ضالعون في أحداث فض اعتصام الخرطوم

وفد من المعارضة السورية في الخارج يزور إسرائيل

وفد من المعارضة السورية في الخارج يزور إسرائيل

استقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني

استقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني

نيوزيلندا تُعلن سحب قواتها من العراق بحلول منتصف العام المقبل

نيوزيلندا تُعلن سحب قواتها من العراق بحلول منتصف العام المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين خلال الربع الأول 2019

الإحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين خلال الربع الأول 2019

إصابة شاب برصاص الاحتلال وهدم غرفة سكنية وبركسات في بيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال وهدم غرفة سكنية وبركسات في بيت لحم

قوات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتردم بئراً لجمع المياه شرق طوباس

قوات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتردم بئراً لجمع المياه شرق طوباس

جيش الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية

جيش الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

الطقس: تواصل الأجواء الحارة وارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: تواصل الأجواء الحارة وارتفاع على درجات الحرارة

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يضبطان ألعاب نارية وألعاب خرز بلاستيكية ممنوعة بالخليل

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يضبطان ألعاب نارية وألعاب خرز بلاستيكية ممنوعة بالخليل

الإعلام: حرمان نزال من المشاركة بمؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين انتهاك لحرية الحركة

الإعلام: حرمان نزال من المشاركة بمؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين انتهاك لحرية الحركة

منوعات

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

شاهد: حلا الترك ترتبك وتشعر بالخوف في مكان عام مع شاب

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

فيلم جيمس بوند الجديد يواجه أزمة جديدة بسبب رامي مالك

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس &#34;بدون بطانة&#34;

نيللي كريم على خطى رانيا يوسف: ملابس "بدون بطانة"

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة &#34;بناتها&#34; خلال عطلتهما

زوجة عماد متعب تنشر صور محمد صلاح بصحبة "بناتها" خلال عطلتهما

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

هل تُحاول دينا الشربيني استنساخ شكل زوجة عمرو دياب زينة عاشور؟

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

أحمد ابراهيم: لا أريد أولاداً من أنغام

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

بعد تجميل شفاهها على شكل قلب.. شاهد كيف أصبحت دنيا بطمة

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

عمليات تجميل فاشلة حرمت ممثلة سوريّة شهيرة الإبتسامة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

هكذا أحرج أحمد السقا عمرو أديب على الهواء مباشرة

عربي

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

مصر تضبط المخدرات بالتفاح السوري

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

السعودية تُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

المجلس العسكري السوداني: منتسبون للقوات النظامية ضالعون في أحداث فض اعتصام الخرطوم

المجلس العسكري السوداني: منتسبون للقوات النظامية ضالعون في أحداث فض اعتصام الخرطوم

وفد من المعارضة السورية في الخارج يزور إسرائيل

وفد من المعارضة السورية في الخارج يزور إسرائيل