الطقس: تواصل الأجواء الحارة وارتفاع على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-23 29-19 26-18 بيت لحم 32-23 29-19 26-18 رام الله والبيرة 31-22 28-18 25-17 طولكرم 33-23 30-21 29-20 نابلس 33-24 30-20 28-19 قلقيلية 33-23 30-21 29-20 جنين 36-26 33-22 30-20 سلفيت 32-23 29-19 26-18 طوباس 36-26 33-22 30-20 روابي 33-24 30-20 28-19 الخليل 31-22 28-18 25-17 غزه 31-24 29-22 28-21 أريحا 41-29 38-27 36-25 خانيونس 31-24 29-22 28-21 الأغوار الشمالية 39-26 35-24 32-23 رفح 32-23 30-21 29-20

يوم الأربعاء، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: