حبيب: التوصل لتسوية ملف أربعين من ضحايا الانقسام

رام الله - دنيا الوطنكشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وعضو لجنة المصالحة المجتمعية، خضر حبيب، اليوم الاثنين، عن تسوية ملف أربعين من ضحايا أحداث الانقسام بين حركتي فتح وحماس.ونقلت صحيفة (القدس) المحلية عن حبيب قوله، أنه تم التوصل لتسوية ملف الضحايا، وجميعهم من قطاع غزة، باعتماد 20 شخصاً من فتح، ومثلهم من حماس.وبيّن أنه سيتم دفع مبلغ 50 ألف دولار لكل عائلة ضحية، بدعم من الإمارات التي رعت مشروعًا مماثلًا لنحو 134 أسرة من أسر الشهداء، لافتًا إلى أن اللجنة، تمكنت من تسوية ملفات 174 أسرة.وأوضح، أن اللجنة ستواصل عملها، وتأمل في الفترة المقبلة أن يتوفر الدعم المالي اللازم لتسوية جميع الملفات الخاصة بضحايا ومصابي فترة الانقسام.