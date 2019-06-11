شؤون فلسطينية

إصابة أحد عناصر "الوقائي" بعد محاصرة قوات الاحتلال لمقره في نابلس

إصابة أحد عناصر "الوقائي" بعد محاصرة قوات الاحتلال لمقره في نابلس
تجمهر الشبان بالقرب من المقر - المصدر فضائية النجاح
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أحد عناصر جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس برصاص الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء.

واقتحمت قوات الاحتلال، المدينة بقوات وتعزيزات كبيرة، فيما حاصرت مقر الأمن الوقائي في المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الطواقم الطبية التي حاولت التقدم إلى محيط المقر.

وقال اللواء إبراهيم رمضان محافظ المدينة لوكالة الأنباء الرسمية: "إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت فجرا مقر الجهاز في مدينة نابلس، وشرع الجنود بإطلاق الأعيرة النارية صوب المبنى بشكل مفاجئ ومباشر ودون مبرر، ما أدى إلى إصابة شاب وتحطيم عدد من النوافذ".

وأضاف أن الإصابة وصفت بالطفيفة، وأن كل ما يدعيه الاحتلال حول تعرضه لإطلاق نار في المنطقة غير صحيح، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في تمادي جيش الاحتلال تجاه أبناء شعبنا، لكن الجديد هو استهداف المقر الفلسطيني والعسكري الفلسطيني.

واستنكر المحافظ الذي تفقد المقر فور انسحاب جيش الاحتلال من المنطقة، هذه الجريمة، وقال، إن ما يجري يستوجب وقفة جادة، خاصة وأن إطلاق النار من قبل الاحتلال كان بهدف القتل وأن الرصاص اخترق النوافذ والمكاتب.

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