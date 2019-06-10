الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يضبطان ألعاب نارية وألعاب خرز بلاستيكية ممنوعة بالخليل











وتم ضبط الكمية والتحفظ عليها، كونها ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، نتيجة لما تشكله من خطر جدي وحقيقي على سلامة الأطفال، ونظراً إلى الإصابات الجسدية البليغة التي تلحقها بالأطفال، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، أن جهازي الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وبدعم ومساندة جهاز الأمن الوطني، تمكنت اليوم الأثنين، في محافظة الخليل من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية وألعاب الخرز البلاستيكية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني.وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لدى جهاز الضابطة الجمركية في محافظة الخليل، مفادها وجود الكمية داخل أحد المحلات التجارية في المحافظة، وعلى الفور تحرك جهازي الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وبدعم ومساندة جهاز الأمن الوطني للمكان.