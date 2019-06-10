صحة غزة: ضبط صدور حبش تحتوي على مضاد حيوي وشاورما مثلجة مشوية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه تم ضبط 91 كيلو جرام صدر حبش، عند أحد المذابح، وذلك بالتعاون مع المفتشين في بلدة غزة ومباحث التموين، وذلك بعد وجود آثار حقن المضاد الحيوي، مشيرة إلى أنه سيتم تحول ملف المذبح للنيابة العامة.





وفي السياق، أعلن الوزارة، أنه تم اتلاف 48 كجم شاورما، لتخزينها وهي مشوية، في مخالفة واضحة للقانون، موضحة أنه تم تخزين السيخ المشوي ليختلط بسيخ جديد، مما قد يسبب مشاكل صحية للمستهلك.





وأكدت الوزارة أن حملاتها مستمرة ومتواصلة؛ لضمان وصول غذاء سليم لأبناء الشعب الفلسطيني، مشيدة بأصحاب المطاعم الملتزمين بتقديم غذاء جيد وغير مخالف.



















رام الله - دنيا الوطن