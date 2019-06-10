شؤون فلسطينية

مخطط إسرائيلي لشق طريق التفافي أمني من أراضي قريتين شرق نابلس

مخطط إسرائيلي لشق طريق التفافي أمني من أراضي قريتين شرق نابلس
قرية دير الحطب
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس عن مخطط الاحتلال لشق الطريق الالتفافي الأمني من أراضي قريتي دير الحطب وعزموط، شرق نابلس.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه لن يقتصر على الاستيلاء على 20 دونماً، وإنما مصادرة نحو 400 دونم لصالح هذا الطريق الخطير جدا.

وحذر دغلس أنه اذا ما تم شق هذا الطريق الأمني لصالح مستوطنة (ألون موريه) سيُحرَم المواطنون من دخول أراضيهم، مشيراً إلى أنه سيكون اليوم إعلان في قريتي عزموط ودير الحطب لأصحاب الاراضي ليتم مراجعتها غداً الثلاثاء على الفور من أجل تقديم الاعتراضات القانونية.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان، أنه وفق المخططات الإسرائيلية والتي ستركز على الطرق الالتفاية الأمنية للمستوطنين وتأهيلها سيتم تطبيق هذه الطرق وستشكل حوالي 7 % من مساحة الضفة الغربية، عدا عن المساحة الأمنية للمستوطنات التي تقدر بنحو 10 % إلى جانب مساحة المخططات الهيكلية المقرة لفرض أمر واقع على الأرض.

وأشار دغلس إلى أن تنفيذ هذا الطريق سيمنع أصحاب الأراضي من الاقتراب منها نهائياً وستحوي على أبراج عسكرية وأسلاك شائكة، والدخول إليها يتم فقط من خلال التنسيق ليوم واحد في السنة، مشدداً على أن هذه الإجراءات الاحتلالية مرفوضة والتصدي لها يكون من خلال تصعيد المقاومة الشعبية وصمود الأهالي.

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