عثمان: إسرائيل ملزمة كقوة احتلال بتقديم كل ما يلزم من الاحتياجات الإنسانية
رام الله - دنيا الوطن
قال شادي عثمان، الناطق باسم الاتحاد الاوروبي: إن قيام سلطات الاحتلال بمصادرة ممتلكات قدمها الاتحاد الأوروبي للسكان الفلسطينيين في مناطق (ج)، يعتبر مخالفاً للقوانين الدولية، مطالبا بتعويض المواطنين عن خسائرهم.
وأضاف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): أن إسرائيل ملزمة كقوة احتلال بتقديم كل ما يلزم من الاحتياجات الإنسانية، وفي حال لم تقم بدورها يجب ألا تضع عراقيل أمام الاتحاد الأوروبي .
واعتبر عثمان أن عرض المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمزاد العلني، أمر مرفوض مطالباً إسرائيل بالامتناع عن أي عمليات هدم.
قال شادي عثمان، الناطق باسم الاتحاد الاوروبي: إن قيام سلطات الاحتلال بمصادرة ممتلكات قدمها الاتحاد الأوروبي للسكان الفلسطينيين في مناطق (ج)، يعتبر مخالفاً للقوانين الدولية، مطالبا بتعويض المواطنين عن خسائرهم.
وأضاف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): أن إسرائيل ملزمة كقوة احتلال بتقديم كل ما يلزم من الاحتياجات الإنسانية، وفي حال لم تقم بدورها يجب ألا تضع عراقيل أمام الاتحاد الأوروبي .
واعتبر عثمان أن عرض المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمزاد العلني، أمر مرفوض مطالباً إسرائيل بالامتناع عن أي عمليات هدم.
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