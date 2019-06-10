عثمان: إسرائيل ملزمة كقوة احتلال بتقديم كل ما يلزم من الاحتياجات الإنسانية

رام الله - دنيا الوطنقال شادي عثمان، الناطق باسم الاتحاد الاوروبي: إن قيام سلطات الاحتلال بمصادرة ممتلكات قدمها الاتحاد الأوروبي للسكان الفلسطينيين في مناطق (ج)، يعتبر مخالفاً للقوانين الدولية، مطالبا بتعويض المواطنين عن خسائرهم.وأضاف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): أن إسرائيل ملزمة كقوة احتلال بتقديم كل ما يلزم من الاحتياجات الإنسانية، وفي حال لم تقم بدورها يجب ألا تضع عراقيل أمام الاتحاد الأوروبي .واعتبر عثمان أن عرض المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمزاد العلني، أمر مرفوض مطالباً إسرائيل بالامتناع عن أي عمليات هدم.