مدير الأقصى: شد الرحال إلى المسجد يُبدد مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، إن شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك،هو الذي يبدد المخططات الإسرائيلية، التي تريد أن يفرضها المتطرفون، ويريد أن يفرضها أيضًا شرطة الاحتلال بهذه الجولات الابتزازية في داخل المسجد الأقصى.وأضاف مدير المسجد الأقصى المبارك، أننا نرسل رسالة من هنا، أن المسجد الأقصى والحفاظ عليه عقيدة لكل المسلمين حول العالم، بحسب ما جاء على قناة (الغد) الإخبارية.وأوضح، أنه مهما عمل جنود الاحتلال على تخويف الفلسطينيين من أفعال؛ لن يتركوا المسجد الأقصى، حتى آخر نفس في حياتهم.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى، استجابة لدعوة جمعيات استيطانية متطرفة؛ لتكثيف اقتحامات الأقصى بمناسبة ما يسمى بـ عيد نزول التوراة.وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن أكثر من مائة وأربعين مستوطناً؛ دنسوا باحات المسجد الأقصى، ودخلوا في مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، حيث ينتشر أفراد من الشرطة والقوات الخاصة في ساحات المسجد، لتسهيل اقتحامات وجولات المستوطنين.