اشتية يُلقي كلمة أمام مؤتمر للعدالة الاجتماعية في جنيف الأسبوع المقبل

وقال سعد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن رئيس الوزراء محمد اشتية، سيلقي كلمة مهمة أمام المؤتمر في 12 من الشهر الجاري، وسيجري على هامش مشاركته جلسة خاصة في الثالث عشر، تحت عنوان "التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم عمال فلسطين".





وأكد سعد، أن الملف الفلسطيني، كان حاضراً بقوة خلال اجتماعات منظمة العمل الدولية المتواصلة، بحضور وزراء العمل العرب، وممثلين عن المنظمة ورئيس المؤتمر، بالإضافة لرئيسة فريق العمال، حيث تم التوافق على كيفية تطبيق تقرير المنظمة الخاص بشأن انتهاكات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين، بتحويله إلى قراراتٍ لإدانة دولة الاحتلال.



ولفت سعد، إلى مشاركة اتحاد نقابات عمال في جميع اجتماعات المؤتمر، وفي لجانٍ مختلفة، أبرزها لجنة المعايير، ولجنة العنف المبني على النوع الاجتماعي والتحرش، حيث ستكون هناك كلمة للاتحاد في 14 من الشهر الجاري، فيما يخص عدة قضايا.

رام الله - دنيا الوطنشدد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، على أهمية المشاركة في مؤتمر المئوية للعدالة الاجتماعية، والذي تعقده منظمة العمل الدولية، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها في جنيف بسويسرا.