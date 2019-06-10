عشراوي: يجب على الاتحاد الأوروبي تبني خطوات رادعة للحد من الخروقات الإسرائيلية

وأكدت عشراوي على أهمية تبني الاتحاد الأوروبي خطوات عاجلة، ورادعة؛ للحد من الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية، ووقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته غير الشرعية.





وشكرت عشراوي في بداية اللقاء دولة سلوفينيا على مواقفها المنسجمة مع القانون الدولي، والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، كما عبرت عن تقديرها لدور دولينسيك، في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير آليات التعاون والتواصل، وتمنت له النجاح في مهامه ومساعيه المستقبلية.





وجددت عشراوي دعوة القيادة الفلسطينية لسلوفينيا، وباقي دول الاتحاد الأوروبي، التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، بالإسراع في اتخاذ هذه الخطوة المهمة والداعمة لمساعي السلام في المنطقة، والمنسجمة مع موقف الاتحاد الأوروبي، الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.