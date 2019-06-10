وفد من المعارضة السورية في الخارج يزور إسرائيل



وقال زيتون في الفيديو: إن "المبادرة تنطلق من قناعة بأن السوريين، لم يصلوا إلى صيغة لإنهاء القتل على الأقل، وترمي إلى تأمين مصالح دول استراتيجية، وقطع الأيادي الطامعة في سوريا".



وأوضح أنها تقترح وضع سوريا خلال المرحلة الانتقالية تحت الوصاية الدولية، كون المعارضة غير قادرة على تشكيل مؤسسات أمنية.



وقال: "في البداية تجب معالجة ملف الأمن.. فنحن بحاجة إلى دول أو تحالفات أو ائتلافات دولية عسكرية تتدخل لفرض الأمن".





وتسعى الخطة أيضاً إلى "إخراج الجهات الطامعة، وعلى رأسها إيران، من سوريا للحد من سلطة الأسد"، وفق ما قالت (مكان).



وهذه الزيارة ليست الأولى من نوعها لزيتون، فقد سبقتها زيارة أخرى، في أيلول/ سبتمبر 2016، وشارك في مؤتمر (هرتسليا) للأمن القومي الإسرائيلي، مقدماً نفسه على أنه ممثل عن "الجيش السوري الحر".

ونشر الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين، تغريدة على حسابه عبر (تويتر) أن وفداً من المعارضة السورية، موجود في تل أبيب ويلتقي مع المسؤولين الإسرائيليين.وأجرت قناة (مكان) الإسرائيلية، حواراً مع زيتون، الذي يزور إسرائيل على رأس وفد من المعارضة السورية في الخارج.كما نشر كوهين مقطع فيديو خلال لقائه زيتون، الذي يترأس الوفد، وكشف فيه بعض التفاصيل حول الزيارة وهدفها، مضيفاً أنه بحث مع زيتون مبادرته للسلام في سوريا.