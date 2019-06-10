دولي

فيديو: مقتل شخص في اصطدام مروحية بأحد المباني في نيويورك

فيديو: مقتل شخص في اصطدام مروحية بأحد المباني في نيويورك
رام الله - دنيا الوطن
اصطدمت مروحية، مساء اليوم الاثنين، بمبنى في الشارع السابع بحي "مانهاتن" بمدينة نيويورك الأمريكية، أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في ظروف جوية سيئة، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخص.

وقالت خدمة الإطفاء في مدينة (نيويورك) في منشور على حسابها في (تويتر): إن أفراداً من فريق الإطفاء، يعملون في مكان الحادث، حيث يتألف المبنى، الذي اصطدمت به المروحية من 54 طابقاً.

وأشارت شرطة (نيويورك) عبر تغريدة في (تويتر) إلى أن الحادث، وقع أثناء تنفيذ المروحية هبوطاً خطيراً على سقف البناية، ما تسبب بنشوب حريق أُخمد لاحقاً، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وطلبت الشرطة من المواطنين الابتعاد عن المنطقة.

 

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