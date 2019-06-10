شؤون فلسطينية

عريقات: إدارة ترامب بدأت هجوماً على كل فلسطيني يَقبض على الجمر

عريقات: إدارة ترامب بدأت هجوماً على كل فلسطيني يَقبض على الجمر
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "إن إدارة الرئيس ترامب، ومن خلال مبعوثيها، بدأت هجوماً على كل فلسطيني، يقبض على الجمر، ويواصل صموده وصبره".

وأضاف عريقات في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين): "إن الولايات المتحدة، لديها أدوات للتوظيف وتمول الكثير من المؤسسات، لكونها قوة عظمى، وتصدر تعليمات للهجوم على كل ما هو فلسطيني، بوصفه غير واقعي وفاسد، وتصوير الاحتلال الإسرائيلي بأنه ليس له ذنب"،  مشيراً إلى تصريحات كوشنير التي قال فيها: إن الجانب الفلسطيني، إذا قبل ما طرح فهو مؤهل لقيادة شعبنا، وإذا رفض فهو قيادة فاسدة وغير مؤهلة، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار الخطة الكبرى والمؤامرة على شعبنا.

وجدد عريقات، مطالبته الدول الشقيقة والصديقة، التي وجهت لها الدعوات للمشاركة في ورشة المنامة، ألا تُلبي الدعوة، مضيفاً أنه لا يعقل أن يعقد مؤتمر في عاصمة عربية حول فلسطين دون استشارتها، مؤكداً على ما قاله الرئيس محمود عباس في القمتين العربية والإسلامية، "ألا حل دون إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية" .

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتوجيه رسائل لكافة الدول العربية، التي تلقت دعوات لحضور الورشة بمقاطعتها.

وأشار عريقات إلى أن الإدارة الأمريكية ومبعوثها إلى المنطقة جاريد كوشنير، تحاول استغلال ظروف المنطقة والضغط على الأشقاء العرب، بدعوى دعم الفلسطينيين إلا أن الهدف الرئيسي هو تمرير مشروع ازدهار المستوطنات، واستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالمال.

وجدد عريقات تأكيده على مواصلة القيادة اتصالاتها مع مختلف دول العالم، وإرسالها رسائل حول تصريحات فريدمان الأخيرة والتي تتضمن أيضاً مطالبتهم بعدم حضور ورشة المنامة.

وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن الدعوى التي قررت القيادة رفعها على السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لا تستهدفه شخصياً، وإنما الإدارة الأمريكية التي يمثلها الرئيس ترامب وفريقه مثل كوشنير وغرينبلات، الذين بدؤوا تنفيذ ما تسمى (صفقة القرن)؛ لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وشدد عريقات على أن تصريحات فريدمان الأخيرة، تؤكد على صحة التوجه والتحرك الفلسطيني، عندما رفض السيد الرئيس ما طرح حول ورشة المنامة، وقال في كلمته أمام القمتين الأخيرتين "إن فلسطين لن تشارك ولم تفوض أحداً للتحدث باسمها" وطلب ممن وجهت لهم الدعوات من عرب وغيرهم، بعدم الذهاب واحترام الموقف الفلسطيني.

وطالب عريقات كافة الدول التي لديها مصالح مع أمريكا بأن تقايض مصالحها على حسابها، وليس على حساب الفلسطينيين، لأن المشروع الأمريكي، يهدف لتدمير المشروع الفلسطيني، وبلع القدس، وتدمير أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.

وبين عريقات، أن اجتماعاً تشاوريا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، سيعقد يوم الخميس المقبل؛ لبحث كل التطورات السياسية، مبيناً أن السيد الرئيس، يواصل إرسال الوفود برسائل شخصية إلى جميع أنحاء العالم، والتواصل مع كل الأطراف الدولية؛ لحشد الدعم للموقف الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

صاحب &#34;خطاب صبياني&#34;.. قيادي فلسطيني يشن هجوماً حاداً على وزير الخارجية اللبناني

صاحب "خطاب صبياني".. قيادي فلسطيني يشن هجوماً حاداً على وزير الخارجية اللبناني

القوى الوطنية والإسلامية تدعم قرار السلطة برفض استلام أموال المقاصة منقوصة

القوى الوطنية والإسلامية تدعم قرار السلطة برفض استلام أموال المقاصة منقوصة

الرئيس عباس: نَسيرُ بالطريق الصحيح لبناء إعلام فلسطيني مواكب للتطور

الرئيس عباس: نَسيرُ بالطريق الصحيح لبناء إعلام فلسطيني مواكب للتطور

&#34;ثوري فتح&#34; يُطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية

"ثوري فتح" يُطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية

رشق سيارة للمستوطنين بالحجارة قرب رام الله ووقوع أضرار

رشق سيارة للمستوطنين بالحجارة قرب رام الله ووقوع أضرار

مستوطنون يحطمون أقفال نبع مياه شمال نابلس

مستوطنون يحطمون أقفال نبع مياه شمال نابلس

الأوقاف: الاحتلال انتهك ودنّس الأقصى أكثر من 30 مرة خلال أيار الماضي

الأوقاف: الاحتلال انتهك ودنّس الأقصى أكثر من 30 مرة خلال أيار الماضي

إصابتان إحداهما خطيرة في حادث اصطدام مركبة جنوب جنين

إصابتان إحداهما خطيرة في حادث اصطدام مركبة جنوب جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

عريقات: إدارة ترامب بدأت هجوماً على كل فلسطيني يَقبض على الجمر

عريقات: إدارة ترامب بدأت هجوماً على كل فلسطيني يَقبض على الجمر

&#34;ثوري فتح&#34; يُطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية

"ثوري فتح" يُطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية

رشق سيارة للمستوطنين بالحجارة قرب رام الله ووقوع أضرار

رشق سيارة للمستوطنين بالحجارة قرب رام الله ووقوع أضرار

مستوطنون يحطمون أقفال نبع مياه شمال نابلس

مستوطنون يحطمون أقفال نبع مياه شمال نابلس

الأوقاف: الاحتلال انتهك ودنّس الأقصى أكثر من 30 مرة خلال أيار الماضي

الأوقاف: الاحتلال انتهك ودنّس الأقصى أكثر من 30 مرة خلال أيار الماضي

إصابتان إحداهما خطيرة في حادث اصطدام مركبة جنوب جنين

إصابتان إحداهما خطيرة في حادث اصطدام مركبة جنوب جنين

النضال الشعبي تُدين قرار الاحتلال مصادرة 20 دونماً لشق شوارع شرق نابلس

النضال الشعبي تُدين قرار الاحتلال مصادرة 20 دونماً لشق شوارع شرق نابلس

فلسطين تشارك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بجنيف

فلسطين تشارك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بجنيف

منوعات

أصالة تسخر من متابع هددها مطالباً إياها بعدم الحديث عن أنغام

أصالة تسخر من متابع هددها مطالباً إياها بعدم الحديث عن أنغام

شعر سالي عبدالسلام في خطر بعد إصابتها بهذا المرض للمرة الثالثة

شعر سالي عبدالسلام في خطر بعد إصابتها بهذا المرض للمرة الثالثة

شريف مدكور: ابتلاني الله بالسرطان بسبب هذا الموقف

شريف مدكور: ابتلاني الله بالسرطان بسبب هذا الموقف

بيرين سآت منهارة تمامً في جنازة صديقها

بيرين سآت منهارة تمامً في جنازة صديقها

ممثلة سورية تشعل شواطئ بيروت بجمالها

ممثلة سورية تشعل شواطئ بيروت بجمالها

تفاصيل انفصال وائل كفوري.. زوجته طلّقته

تفاصيل انفصال وائل كفوري.. زوجته طلّقته

مجسدًا قصته في &#34;عقلة الأصبع&#34;.. هنيدي يعود بأضخم إنتاج في مصر

مجسدًا قصته في "عقلة الأصبع".. هنيدي يعود بأضخم إنتاج في مصر

بعد نقلها للمستشفى.. الفنانة صفاء سلطان مُصابة في الكبد

بعد نقلها للمستشفى.. الفنانة صفاء سلطان مُصابة في الكبد

هل هيفاء وهبي مُصابة بالسرطان؟

هل هيفاء وهبي مُصابة بالسرطان؟

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بعمرو دياب

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بعمرو دياب

عربي

استقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني

استقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني

نيوزيلندا تُعلن سحب قواتها من العراق بحلول منتصف العام المقبل

نيوزيلندا تُعلن سحب قواتها من العراق بحلول منتصف العام المقبل

بعد بلاغ للنائب العام بمراقبة ثرواتهم.. شاهد ماذا فعل المصريون مع اللاجئين السوريين؟

بعد بلاغ للنائب العام بمراقبة ثرواتهم.. شاهد ماذا فعل المصريون مع اللاجئين السوريين؟

وزير لبناني: موقف الشاب الفلسطيني &#34;صابر مراد&#34; بطولي وشجاع

وزير لبناني: موقف الشاب الفلسطيني "صابر مراد" بطولي وشجاع