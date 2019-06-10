عريقات: إدارة ترامب بدأت هجوماً على كل فلسطيني يَقبض على الجمر



وطالب عريقات كافة الدول التي لديها مصالح مع أمريكا بأن تقايض مصالحها على حسابها، وليس على حساب الفلسطينيين، لأن المشروع الأمريكي، يهدف لتدمير المشروع الفلسطيني، وبلع القدس، وتدمير أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.



وبين عريقات، أن اجتماعاً تشاوريا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، سيعقد يوم الخميس المقبل؛ لبحث كل التطورات السياسية، مبيناً أن السيد الرئيس، يواصل إرسال الوفود برسائل شخصية إلى جميع أنحاء العالم، والتواصل مع كل الأطراف الدولية؛ لحشد الدعم للموقف الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "إن إدارة الرئيس ترامب، ومن خلال مبعوثيها، بدأت هجوماً على كل فلسطيني، يقبض على الجمر، ويواصل صموده وصبره".وأضاف عريقات في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين): "إن الولايات المتحدة، لديها أدوات للتوظيف وتمول الكثير من المؤسسات، لكونها قوة عظمى، وتصدر تعليمات للهجوم على كل ما هو فلسطيني، بوصفه غير واقعي وفاسد، وتصوير الاحتلال الإسرائيلي بأنه ليس له ذنب"، مشيراً إلى تصريحات كوشنير التي قال فيها: إن الجانب الفلسطيني، إذا قبل ما طرح فهو مؤهل لقيادة شعبنا، وإذا رفض فهو قيادة فاسدة وغير مؤهلة، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار الخطة الكبرى والمؤامرة على شعبنا.وجدد عريقات، مطالبته الدول الشقيقة والصديقة، التي وجهت لها الدعوات للمشاركة في ورشة المنامة، ألا تُلبي الدعوة، مضيفاً أنه لا يعقل أن يعقد مؤتمر في عاصمة عربية حول فلسطين دون استشارتها، مؤكداً على ما قاله الرئيس محمود عباس في القمتين العربية والإسلامية، "ألا حل دون إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية" .وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتوجيه رسائل لكافة الدول العربية، التي تلقت دعوات لحضور الورشة بمقاطعتها.وأشار عريقات إلى أن الإدارة الأمريكية ومبعوثها إلى المنطقة جاريد كوشنير، تحاول استغلال ظروف المنطقة والضغط على الأشقاء العرب، بدعوى دعم الفلسطينيين إلا أن الهدف الرئيسي هو تمرير مشروع ازدهار المستوطنات، واستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالمال.وجدد عريقات تأكيده على مواصلة القيادة اتصالاتها مع مختلف دول العالم، وإرسالها رسائل حول تصريحات فريدمان الأخيرة والتي تتضمن أيضاً مطالبتهم بعدم حضور ورشة المنامة.وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن الدعوى التي قررت القيادة رفعها على السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لا تستهدفه شخصياً، وإنما الإدارة الأمريكية التي يمثلها الرئيس ترامب وفريقه مثل كوشنير وغرينبلات، الذين بدؤوا تنفيذ ما تسمى (صفقة القرن)؛ لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.وشدد عريقات على أن تصريحات فريدمان الأخيرة، تؤكد على صحة التوجه والتحرك الفلسطيني، عندما رفض السيد الرئيس ما طرح حول ورشة المنامة، وقال في كلمته أمام القمتين الأخيرتين "إن فلسطين لن تشارك ولم تفوض أحداً للتحدث باسمها" وطلب ممن وجهت لهم الدعوات من عرب وغيرهم، بعدم الذهاب واحترام الموقف الفلسطيني.