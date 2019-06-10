صاحب "خطاب صبياني".. قيادي فلسطيني يشن هجوماً حاداً على وزير الخارجية اللبناني





وعقب خالد في مدونة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مواقف وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل العنصرية من الفلسطينيين.





وكتب وفق ما وصل لـ "دنيا الوطن": "ما إن يغيب وننساه لبعض الوقت، حتى يعود ويذكرنا بمواقفه الغريبة، فقد غرد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، مؤخراً على (تويتر)، قائلًا: من الطبيعي، أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى، أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أميركية فاللبناني قبل الكل".



وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "هذه طبعاً نكتة سمجة، أن يدعي باسيل بأن العمالة الوافدة من فرنسا والولايات المتحدة وإيران ناهيك عن السعودية تزاحم العمالة اللبنانية على مواقع العمل، بما يهدد بتفشي البطالة في صفوف العمالة اللبنانية".



وختم خالد مدونته قائلاً: "عنصرية هذا الوزير، تدفعنا لتذكيره بدور العمالة الفلسطينية اللاجئة في تطوير اقتصاد هذا البلد الشقيق، ولمطالبته الكف عن هذا الخطاب الشعبوي العنصري والصبياني".





وتابع: "كدنا ننسى خطاب باسيل العنصري، حين دافع عن منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأبنائها، مستثنياً من ذلك الفلسطينيين والسوريين، حتى طالعنا من جديد، بما يذكرنا بعنصريته الكريهة"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنشنّ تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، هجوماً حاداً على وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل.