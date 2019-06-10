شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: نَسيرُ بالطريق الصحيح لبناء إعلام فلسطيني مواكب للتطور

الرئيس عباس: نَسيرُ بالطريق الصحيح لبناء إعلام فلسطيني مواكب للتطور
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس محمود عباس: إن الإعلام الفلسطيني، يشهد نقلة نوعية، يشهد لها القاصي والداني، مشيراً إلى أننا "فخورون بما وصل إليه من تقدم، نال رضا المواطن الفلسطيني والعربي".

جاء ذلك، خلال استقباله، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، للإدارة العامة للبرامج في تلفزيون فلسطين، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف.

وأضاف الرئيس عباس: أن "نسبة المشاهدة والرضا عن أداء التلفزيون والإعلام الفلسطيني في ارتفاع كبير، وهو ما يدل على أننا نسير في الطريق الصحيح؛ لبناء إعلام فلسطيني مواكب للتطور الذي يشهده الإعلام العربي والدولي"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتابع: أن "الإعلام له أهمية خاصة في بناء الفرد والمجتمع، وفي بناء لبنات دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، بالرغم من كل المؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، والحملات المسعورة التي تشن لتشويه ما وصلنا إليه من تقدم وإنجازات".

وتطرق الرئيس عباس إلى العمل البطولي الذي قام به الشاب صابر مراد في لبنان، وتصديه للإرهاب، ما حال دون وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في مدينة طرابلس اللبنانية، مؤكداً أن هذا العمل الشجاع، يعبر عن أخلاق الشعب الفلسطيني وشجاعته ومواجهته للإرهاب، مهما كان شكله أو عرقه.

بدوره، قال الوزير عساف: إن التقدم والتطور الحاصل في الإعلام، جاء نتيجة لدعم الرئيس وتوجيهاته، مؤكداً أن العاملين في الإعلام الرسمي الفلسطيني، هم جنود لنقل معاناة شعبهم وصموده على أرضه وثباته في وجه كل المحاولات الرامية لإنهاء قضيتنا.

وأضاف: أن الإدارة العامة للبرامج في تلفزيون فلسطين، استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد إنتاج البرامج وتقديمها للمشاهد الفلسطيني على أعلى مستوى وكفاءة، يشهد لها الجميع، و"نحن مستمرون في تحقيق التطور والإنجاز؛ لنكون جديرين بحمل اسم فلسطين عالياً في سماء الإعلام".

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