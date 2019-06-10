مستوطنون يحطمون أقفال نبع مياه شمال نابلس
رام الله - دنيا الوطن
حطّم مستوطنون، اليوم الاثنين، إقفال نبع مياه في قرية برقة، شمال نابلس، شمال الضفة الغربية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين تسللوا من مستوطنة (حومش) المخلاة، نحو نبع المياه في المنطقة بقرية برقة.
حطّم مستوطنون، اليوم الاثنين، إقفال نبع مياه في قرية برقة، شمال نابلس، شمال الضفة الغربية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين تسللوا من مستوطنة (حومش) المخلاة، نحو نبع المياه في المنطقة بقرية برقة.
وأضاف: أن المستوطنين حطموا الأقفال الخاصة بالقرية ولاذوا بالفرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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