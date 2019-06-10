مستوطنون يحطمون أقفال نبع مياه شمال نابلس





وأضاف: أن المستوطنين حطموا الأقفال الخاصة بالقرية ولاذوا بالفرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



رام الله - دنيا الوطنحطّم مستوطنون، اليوم الاثنين، إقفال نبع مياه في قرية برقة، شمال نابلس، شمال الضفة الغربية.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين تسللوا من مستوطنة (حومش) المخلاة، نحو نبع المياه في المنطقة بقرية برقة.