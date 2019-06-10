شؤون فلسطينية

مستوطنون يحطمون أقفال نبع مياه شمال نابلس

مستوطنون يحطمون أقفال نبع مياه شمال نابلس
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
حطّم مستوطنون، اليوم الاثنين، إقفال نبع مياه في قرية برقة، شمال نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين تسللوا من مستوطنة (حومش) المخلاة، نحو نبع المياه في المنطقة بقرية برقة.

وأضاف: أن المستوطنين حطموا الأقفال الخاصة بالقرية ولاذوا بالفرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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