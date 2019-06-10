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شؤون فلسطينية

إصابتان إحداهما خطيرة في حادث اصطدام مركبة جنوب جنين

إصابتان إحداهما خطيرة في حادث اصطدام مركبة جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطنان، اليوم الاثنين، بحادث اصطدام مركبة بسور على جانب الطريق في الحارة الشمالية لبلدة ميثلون جنوب جنين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وذكر الدفاع المدني، أن طاقم إنقاذ مركز سيريس، عمل على إخلاء المصابين، ووصفت حالة أحدهما بالخطيرة، والآخر بالمتوسطة، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للجريحين، وتسليمهما لطواقم الإسعاف، وإزالة آثار الحادث وتأمين المكان.

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