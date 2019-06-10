النضال الشعبي تُدين قرار الاحتلال مصادرة 20 دونماً لشق شوارع شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطندانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على 20 دونماً من أراضي المواطنين لشق شوارع استيطانية شرق نابلس، والتي تشمل أراضي المواطنين من دير الحطب وقرية عزموط لفتح شوارع لمستوطنه (ألوان مورية).وأضافت الجبهة، أن مواصلة الاحتلال سرقة أراضي الدولة الفلسطينية، يندرج ضمن مخططات الاحتلال الهادفة لتمزيق وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وبدعم من إدارة ترامب التي تواصل عدوانها على شعبنا، عبر فرض الحصار المالي والسياسي من أجل تطبيق ما تسميه (صفقة القرن) الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.وتابعت الجبهة، إن ترحيب المسؤولين الإسرائيليين بتصريح السفير الأميركي لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، بشأن "حق إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية"، بدأ بالتطبيق الفعلي عبر مصادرة الأراضي، لتطبيق الرؤية المشتركة بين الاحتلال وإدارة ترامب ، والأساس فيها الاستيطان.ودعت الجبهة المجتمع الدولي للتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، والتحرك الفعلي عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والضغط باتجاه معاقبة الاحتلال، ووقف عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني.وحذرت الجبهة من سياسة الاستيطان الخطيرة، التي تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال، وأن مواصلة فرض سياسة الأمر الواقع، وتنفيذ أجندات الاحتلال، ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة بأسرها.