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شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بجنيف

فلسطين تشارك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بجنيف
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير العمل د. نصري أبو جيش والوفد الفلسطيني المرافق له، مساء أمس، في الاجتماع  التنسيقي للمجموعة العربية، قبيل انعقاد الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف خلال الفترة 10 – 22/ 6/2019، وذلك بهدف إيجاد توافق ورؤية عربية مشتركة حول الموضوعات التي تدخل ضمن اهتمامات وأولويات المنطقة العربية واحتياجاتها التنموية في المرحلة القادمة وتنسيق المواقف المشتركة.

وتم خلال الاجتماع بحث قضية عقد ملتقى دولي للتضمان مع عمال وشعب فلسطين والاراضي العربية المحتلة الاخرى وذلك على هامش اعمال هذا المؤتمر ، ليمثل فرصة حقيقية لتجميع الاصدقاء ومحبي السلام حول العالم للتعريف بحقيقة الاوضاع غير الانسانية التي يمر بها عمال وشعب فلسطين والتننديد والاستنكار الجماعي للاجراءات التعسفية للاحتلال الاسرائيلي لدفع مكونات المجتمع الدولي الى بذل المزيد من الجهود لانهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

كما تناول الاجتماع متابعة برامج التعاون الانمائي لصالح فلسطين والاراضي العربية المحتلة خاصة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال والجهود التي تبذلها منظمة العمل العربية لدعم المطالب الفلسطينية، وكذلك التقرير الذي قدمه مدير عام منظمة العمل العربية الى الدورة (108) لهذا المؤتمر حول المستوطنات الاسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب العمل والعمال في فلسطين، اضلفة الى بحث مقترح عقد مؤتمر المانحيين الدولي لدعم برامج الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال في نهاية العام الجاري ، بهدف مواجهة تحدي معدلات البطالة العالية خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات.

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