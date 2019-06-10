إصابة طفلة بعد صدمها من مركبة عمومية بخانيونس

خاص دنيا الوطنأصيب طفلة مساء اليوم الاثنين، بجروح ما بين المتوسطة والطفيفة، بعد صدمها من قبل مركبة عمومية على شارع صلاح الدين قرب مستشفى دار السلام بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.وأشار المقدم فهد حرب مفتش حواد المرور في قطاع غزة خلال تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الطفلة ريماس فروانة (6 أعوام)، صدمتها مركبة عمومية، ادى لاصابتها بجروح ما بين المتوسطة والطفيفة.وأوضح حرب، أنه تم التحفظ على سائق المركبة، وجاري التحقيق معه.