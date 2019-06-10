روحاني: أمن المنطقة لن يتحقق أبداً من خلال ممارسة الضغوط على إيران





وأضاف روحاني لدى استقباله وزير الخارجية الألماني: أن طهران لم ولن تواجه طريقاً مسدوداً بسبب العقوبات، مشيراً إلى أن أمن المنطقة لن يتحقق أبداً من خلال ممارسة الضغوط على إيران، كما نقلت قناة (الميادين) عبر (تويتر).





يتبع..

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن على أوروبا أن تواجه "الإرهاب الاقتصادي" الأميركي ضد طهران وتفي بتعهداتها.