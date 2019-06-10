روحاني: أمن المنطقة لن يتحقق أبداً من خلال ممارسة الضغوط على إيران
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن على أوروبا أن تواجه "الإرهاب الاقتصادي" الأميركي ضد طهران وتفي بتعهداتها.
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن على أوروبا أن تواجه "الإرهاب الاقتصادي" الأميركي ضد طهران وتفي بتعهداتها.
وأضاف روحاني لدى استقباله وزير الخارجية الألماني: أن طهران لم ولن تواجه طريقاً مسدوداً بسبب العقوبات، مشيراً إلى أن أمن المنطقة لن يتحقق أبداً من خلال ممارسة الضغوط على إيران، كما نقلت قناة (الميادين) عبر (تويتر).
يتبع..
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