خبيرة بالعلاقات الدولية: (صفقة القرن) ربما ليس هذا القرن



ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن خطة لتسوية الصراع بين فلسطين وإسرائيل وفق ما أطلق عليه تسمية (صفقة القرن) في منتدى البحرين الاقتصادي يوم 25 تموز/يوليو المقبل.



يشار إلى أن الفلسطينيين أعلنوا عن رفضهم له، كونهم يشككون بنزاهة الطرف الأمريكي كوسيط بين الطرفين، ولا سيما بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، الشيء الذي اعتبره الجانب الفلسطيني خروجاً على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، التي تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة من قبل إسرائيل ولا يجوز المس بطابعها القائم قبل الاحتلال أو تغيير وضعها الجغرافي تاريخياً والسكاني أيضاً.



وبدأت واشنطن في تطوير مبادرة السلام هذه منذ عامين. وقاد هذه الجهود مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، ومساعد الرئيس الأمريكي، جيسون غرينبلات. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الخطة الجديدة ستركز على الاقتصاد والاستثمار.



رام الله - دنيا الوطناعتبرت ناتالي توتشي مديرة معهد العلاقات الدولية (IAI)، أن خطة السلام الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم (صفقة القرن)، على أنها مزحة.وقالت ناتالي لوكالة (سبوتنيك) الروسية: "ربما ليست صفقة هذا القرن، ربما القرن القادم، وأعتقد أنها مزحة".وأضافت: "نحتاج إلى طرفين لإبرام الصفقة، لن تكون صفقة عندما يقوم أحد ما بتقديم كل شيء إلى أحد الطرفين ويحاول إجبار الطرف الآخر على الاتفاق. هذا ليس اتفاق سلام، إنه ببساطة إكراه"، مردفة: " بالنظر إلى الانتخابات في إسرائيل، تبدو احتمالات المبادرة أكثر غموضًا.