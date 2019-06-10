الشيخ: فليسقط مؤتمر البحرين الهادف لتصفية قضيتنا وإفراغها من مضمونها





وقال الشيخ في تغريدة له على موقع (تويتر): " ‏لا لمؤتمر البحرين الاقتصادي الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإفراغها من مضمونها الوطني السياسي وتحويلها إلى قضية إنسانية إغاثية مالية اقتصادية دون أي أفق سياسي ينهي الاحتلال ويعطي شعبنا حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفا: "فليسقط مؤتمر البحرين".









رام الله - دنيا الوطنعقّب حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على مؤتمر البحرين الاقتصادي المنوي انعقاده في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 حزيران/يونيو.