أبو كرش: نحن موظفون رسميون بالسلطة وتحولنا على بند الشؤون الاجتماعية ونتلقى إعانة

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد رامي أبو كرش الناطق باسم موظفي تفريغات 2005 في قطاع غزة، أن رواتب موظفي تفريغات 2005 مثبتة على بند مساعدة من الشؤون الاجتماعية بقيمة 750 شيكلاً.وقال أبو كرش لـ"دنيا الوطن": "يتم تحويل رواتب الموظفين من وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث في الأصل نحن نتلقى راتبا تحت بند منحة من الرئيس بقيمة 1500 شيكل، ولكن اليوم تحولنا على بند المساعدة من الشؤون الاجتماعية".وأضاف: "نحن موظفون رسميون في السلطة الوطنية الفلسطينية، فلماذا لا يتم التعامل مع تفريغات 2005 في قطاع غزة، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية؟، حيث لا يتم التعامل بنفس الطريقة، فموظفو تفريغات 2005 بالضفة منهم حاصل على رتب العقيد والعميد والنقيب، ويتم التعامل معهم على بند وزارة الداخلية".وتابع أبو كرش: "نحن نحصل على 750 شيكلاً كإعانة اجتماعية، وليس راتبا، فنحن نريد راتبنا وليس إعانة"، مطالبا أن يسري قرار توحيد الرواتب بنسبة 60% بين موظفي قطاع غزة والضفة، على موظفي تفريغات 2005 كذلك.وأوضح المتحدث باسم تفريغات 2005، أن الفعاليات الاحتجاجية مستمرة، منوها إلى أن يوم الخميس سيكون هناك وقفة احتجاجية أمام مقر محافظة رفح جنوب قطاع غزة، ويوم الاربعاء، حيث سيتم تنظيم وقفة في شرق غزة، ستنطلق من منتزه البلدية الى ساحة الجندي المجهول، منوها في الوقت ذاته إلى أنه سيتم الخوض في الإضراب المفتوح عن الطعام؛ رفضا لسياسة التعامل مع ملف تفريغات 2005 بهذه الطريقة.