شاهد: لحظة إصابة الشهيد المسعف محمد الجديلي خلال مسيرات العودة قبل أشهر















رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح لحظة استشهاد ضابط الاسعاف محمد الجديلي، خلال تأدية واجبه الانساني خلال مسيرات العودة شرقي قطاع غزة.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت اليوم الاثنين، عن استشهاد الجديلي متأثرا بجراح أصيب بها قبل أشهر، خلال تأدية واجبه في مسيرات العودة.