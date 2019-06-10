حماس تُعلق على فتح ملفات المصالحة المجتمعية مُجددًا

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن انجاز ملف المصالحة المجتمعية، هو تطبيق لواحدة من أهم ملفات اتفاق القاهرة عام 2011، عدا عن إقرار المجلس التشريعي قانونا خاصا بالمصالحة المجتمعية.وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة: "انجاز مزيد من ملفات المصالحة المجتمعية، لمعالجة تبعات مرحلة الانقسام، يؤكد إصرار شعبنا وقواه على تجاوز هذه المرحلة، وتعزيز تماسك المجتمع؛ ليصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المختلفة.وأضاف: "تقدر الحركة عالياً مواقف عوائل شهداء مرحلة الانقسام على الروح الوطنية العالية، والأخلاق العالية، التي شكلت أهم عوامل نجاح لجنة المصالحة المجتمعية".وأكد قاسم، أن الشعب الفلسطيني سيبقى موحداً، وستظل عوائله الكريمة كالجسد الواحد، تُعلي في كل مرة من قيمة التسامح والتصالح، تشارك في الهم الوطني العام، وفي نضالها ضد الاحتلال.