دولي

ترامب يهدد الصين برسوم جديدة ما لم يحضر شي قمة G20

ترامب يهدد الصين برسوم جديدة ما لم يحضر شي قمة G20
رام الله - دنيا الوطن
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكين بفرض رسوم جديدة على البضائع القادمة إلى بلاده من الصين، ما لم يحضر الرئيس الصيني قمة العشرين في اليابان.

وردا على سؤال حول احتمال فرض رسوم جمركية على الصين ما لم يحضر شي قمة العشرين، قال ترامب: "نعم سأفرضها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

والأسبوع الماضي حذر ترامب من أنه قد يستهدف واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار برسوم جمركية جديدة إذا لزم الأمر، وذلك بعدما زاد مطلع مايو الماضي الرسوم على واردات صينية بـ200 مليار دولار.

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي، بعدما وصلت المفاوضات التجارية بينهما إلى طريق مسدود، حيث اتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة كان مسؤولو البلدين قريبين من إتمامها.

وعلى إثر ذلك زاد ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين بزيادة في الرسوم أيضا على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، كما قامت الإدارة الأمريكية بإدراج عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" في قائمتها السوداء.

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