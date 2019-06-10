ظريف: سنتراجع عن التزاماتنا بالاتفاق النووي إذا احترمت أوروبا مصالح إيران

رام الله - دنيا الوطنأعرب محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني عن استعداد طهران للعودة عن قرارها الحد من التزاماتها بالاتفاق النووي، إذا نفذت أوروبا التزاماتها في ما يتعلق بمصالح إيران.وأكد ظريف اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، أن إيران أثبتت التزامها بالاتفاق النووي، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت ذلك من خلال 15 تقريرا، معتبرا أن الخطوات الإيرانية مشروعة ومبنية على الاتفاق النووي، معربا عن أمله في أن تؤتي جهود ألمانيا وبقية أطراف الاتفاق النووي ثمارها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو أن ألمانيا ما زالت تدعم الاتفاق النووي، معتبرا أن "انسحاب واشنطن من الاتفاق حال دون تحقيق مصالح طهران، لذلك فإننا نسعى للتعويض عن ذلك من خلال تفعيل الآليات المالية".وشدد ماس على حرص برلين على مواصلة الحوار مع إيران في الظروف الراهنة، وقال إن "الدول الأوروبية لا يمكنها تحقيق المعجزات، لكنها ستسعى للحفاظ على الاتفاق النووي".وكشفت الخارجية الألمانية أن زيارة ماس إلى طهران جاءت بالاتفاق والتنسيق مع بريطانيا وفرنسا اللتين تدعمان الاتفاق النووي، وتتزامن مع جهود يبذلها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لتجنيب المنطقة ويلات الحرب، وجرت مناقشتها مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.