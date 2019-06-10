مصرع تسعة عمال بانفجار في منجم فحم بالصين

رام الله - دنيا الوطنلقي تسعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بانفجار داخل منجم صغير للفحم في منطقة لونغجيابو بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.وذكرت السلطات المحلية، أن الانفجار وقع في الساعة 8:00 مساء الأحد في منجم تديره شركة لمعالجة الفحم بمدينة لونغجيابو مشيرة إلى أنه تسبب بهزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.وقالت وكالة الأنباء الرسمية: "إن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، وأن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية، حيث تم إرسال فرق عمل للمساعدة في الإنقاذ، ونقل العمال المصابون للعلاج في مستشفى قريب وإصاباتهم غير خطرة".