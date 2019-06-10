دولي

مصرع تسعة عمال بانفجار في منجم فحم بالصين

مصرع تسعة عمال بانفجار في منجم فحم بالصين
رام الله - دنيا الوطن
لقي تسعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بانفجار داخل منجم صغير للفحم في منطقة لونغجيابو بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.

وذكرت السلطات المحلية، أن الانفجار وقع في الساعة 8:00 مساء الأحد في منجم تديره شركة لمعالجة الفحم بمدينة لونغجيابو مشيرة إلى أنه تسبب بهزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية: "إن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، وأن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية، حيث تم إرسال فرق عمل للمساعدة في الإنقاذ، ونقل العمال المصابون للعلاج في مستشفى قريب وإصاباتهم غير خطرة".

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