الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تعلن زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب

رام الله - دنيا الوطنأكد يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الجمهورية الاسرامية الايرانية اعلنت اليوم الاثنين، أنها ستزيد من معدل انتاج اليورانيوم المخصب.وأشار أمانو في تصريحات له، إلى أن التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران في تزايد، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التقليل من هذا التوتر.