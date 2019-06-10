استشهاد ضابط اسعاف متأثرا بجراح أصيب بها خلال مسيرات العودة قبل أشهر

رام الله - دنيا الوطناستشهاد ظهر اليوم الاثنين، ضابط الاسعاف محمد صبحي الجديلي (36 عاما)، متأثرا بجراح كان قد أصيب أثناء تأدية واجبه الانساني بمسيرات العودة شمال قطاع غزة.وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، بأن الضابط الجديلي، كان قد أصيب بتاريخ 3/5/2019، بالانف برصاص معدني مغلف بالمطاط، مما أدى إلى كسور بالجمجمة.