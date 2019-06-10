حماس تُحمّل الإدارة الأمريكية أي تداعيات لتصريحات فريدمان

وحمّلت حماس الإدارة الأمريكية، أي تداعيات لهذه التصريحات الخطيرة، التي تشجع الاحتلال على مزيد من الانتهاكات بحق شعبنا وحقوقه وأراضيه، مؤكدة الحركة، أن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته ماضٍ في مقاومة الاحتلال، والدفاع عن حقوقه ومواجهة الاستيطان.



ودعت الحركة أبناء الأمة العربية والإسلامية، شعوبًا وحكومات وأحرار العالم إلى الوقوف بجانب شعبنا وتعزيز صموده، وحماية حقوقه والدفاع عن القيم الإنسانية، في ظل هذا الظلم والغطرسة التي تقودها الإدارة الأمريكية.

وقالت الحركة في بيان لها: إن هذه التصريحات تأتي في الذكرى 52 للنكبة الفلسطينية الثانية، التي احتل خلالها "الجيش الإسرائيلي" مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وأرضًا عربية أخرى، لتستكمل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه التصريحات الخطيرة العدوان على شعبنا، وسلب ما تبقى من حقوقه.