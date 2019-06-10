شؤون فلسطينية

المدلل: ليس هناك تفاهمات تهدئة

المدلل: ليس هناك تفاهمات تهدئة
القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل
رام الله - دنيا الوطن
نفى القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحمد المدلل، وجود تفاهمات تهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال في قطاع غزة.

وقال المدلل في تصريح صحفي: "ليس هناك تفاهمات تهدئة، هذه اسمها إجراءات كسر الحصار، وليست تهدئة".

واعتبر المدلل هروب المستوطنين وعائلاتهم من منطقة "غلاف غزة"، هزيمةً للمشروع "الصهيوني".

وقال بهذا الصدد: "استطاع الشعب الفلسطيني بصموده واستمرار النضال، أن يؤكد ألا تنازل عن حقوقه، وأن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقيق أهدافها بالعودة إلى أرضه التي هجر منها قبل أكثر من سبعين عاماً".

ونوه المدلل إلى أن المسيرات، استطاعت أن تنجز الكثير لصالح القضية الفلسطينية ولشعبنا، ولن يكون آخرها هجرة عائلات المستوطنين من "غلاف غزة".

وبيّن أنه بالرغم من أن مسيراتنا شعبية وبأدوات سلمية، لكنها صنعت هاجساً وجودياً للصهاينة المستوطنين، وأربكت حسابات حكومة نتنياهو على كل المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية وحتى الاقتصادية، كما وأكدت المقاومة أنه لا أمن للصهاينة طالما لم يعش شعبنا الأمن والطمأنينة والحياة الكريمة.

وشدد المدلل على أن هجرة هذه العائلات، شارة نصر لشعبنا، وبداية كنس العدو الإسرائيلي عن أرضنا.

أخبار ذات صلة

استشهاد ضابط اسعاف متأثرا بجراح أصيب بها خلال مسيرات العودة قبل أشهر

استشهاد ضابط اسعاف متأثرا بجراح أصيب بها خلال مسيرات العودة قبل أشهر

زكارنة: تفعيل نقابة الموظفين قضية ثانوية ونسبة رواتب غزة تصرف من الـ 100%

زكارنة: تفعيل نقابة الموظفين قضية ثانوية ونسبة رواتب غزة تصرف من الـ 100%

حماس تُحمّل الإدارة الأمريكية أي تداعيات لتصريحات فريدمان

حماس تُحمّل الإدارة الأمريكية أي تداعيات لتصريحات فريدمان

لثلاث ساعات.. دفاع مدني دورا يُخمد حريقاً امتد لمساحات واسعة جنوب الخليل

لثلاث ساعات.. دفاع مدني دورا يُخمد حريقاً امتد لمساحات واسعة جنوب الخليل

هيئة مسيرات العودة تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة &#34;لا لضم الضفة&#34;

هيئة مسيرات العودة تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة"

قوات الاحتلال تستولي على 20 دونماً شرق نابلس

قوات الاحتلال تستولي على 20 دونماً شرق نابلس

مواطن يُسلّم مركبته &#34;غير القانونية&#34; للشرطة في طولكرم

مواطن يُسلّم مركبته "غير القانونية" للشرطة في طولكرم

فتح: ندعو لعدم التعاطي مع الشائعات والفبركات

فتح: ندعو لعدم التعاطي مع الشائعات والفبركات

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

حماس تُحمّل الإدارة الأمريكية أي تداعيات لتصريحات فريدمان

حماس تُحمّل الإدارة الأمريكية أي تداعيات لتصريحات فريدمان

لثلاث ساعات.. دفاع مدني دورا يُخمد حريقاً امتد لمساحات واسعة جنوب الخليل

لثلاث ساعات.. دفاع مدني دورا يُخمد حريقاً امتد لمساحات واسعة جنوب الخليل

هيئة مسيرات العودة تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة &#34;لا لضم الضفة&#34;

هيئة مسيرات العودة تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة"

قوات الاحتلال تستولي على 20 دونماً شرق نابلس

قوات الاحتلال تستولي على 20 دونماً شرق نابلس

مواطن يُسلّم مركبته &#34;غير القانونية&#34; للشرطة في طولكرم

مواطن يُسلّم مركبته "غير القانونية" للشرطة في طولكرم

فتح: ندعو لعدم التعاطي مع الشائعات والفبركات

فتح: ندعو لعدم التعاطي مع الشائعات والفبركات

محكمة (عوفر) تحكم على الأسيرة الكاتبة لمى خاطر بالسجن 13 شهراً

محكمة (عوفر) تحكم على الأسيرة الكاتبة لمى خاطر بالسجن 13 شهراً

قوات الاحتلال تستولي على كرفان جنوب طولكرم

قوات الاحتلال تستولي على كرفان جنوب طولكرم

منوعات

أصالة تسخر من متابع هددها مطالباً إياها بعدم الحديث عن أنغام

أصالة تسخر من متابع هددها مطالباً إياها بعدم الحديث عن أنغام

شعر سالي عبدالسلام في خطر بعد إصابتها بهذا المرض للمرة الثالثة

شعر سالي عبدالسلام في خطر بعد إصابتها بهذا المرض للمرة الثالثة

شريف مدكور: ابتلاني الله بالسرطان بسبب هذا الموقف

شريف مدكور: ابتلاني الله بالسرطان بسبب هذا الموقف

بيرين سآت منهارة تمامً في جنازة صديقها

بيرين سآت منهارة تمامً في جنازة صديقها

ممثلة سورية تشعل شواطئ بيروت بجمالها

ممثلة سورية تشعل شواطئ بيروت بجمالها

تفاصيل انفصال وائل كفوري.. زوجته طلّقته

تفاصيل انفصال وائل كفوري.. زوجته طلّقته

مجسدًا قصته في &#34;عقلة الأصبع&#34;.. هنيدي يعود بأضخم إنتاج في مصر

مجسدًا قصته في "عقلة الأصبع".. هنيدي يعود بأضخم إنتاج في مصر

بعد نقلها للمستشفى.. الفنانة صفاء سلطان مُصابة في الكبد

بعد نقلها للمستشفى.. الفنانة صفاء سلطان مُصابة في الكبد

هل هيفاء وهبي مُصابة بالسرطان؟

هل هيفاء وهبي مُصابة بالسرطان؟

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بعمرو دياب

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بعمرو دياب

عربي

نيوزيلندا تُعلن سحب قواتها من العراق بحلول منتصف العام المقبل

نيوزيلندا تُعلن سحب قواتها من العراق بحلول منتصف العام المقبل

وزير لبناني: موقف الشاب الفلسطيني &#34;صابر مراد&#34; بطولي وشجاع

وزير لبناني: موقف الشاب الفلسطيني "صابر مراد" بطولي وشجاع

مسؤول خليجي: إسرائيل هي المستقبل

مسؤول خليجي: إسرائيل هي المستقبل

انتقاد سعودي حاد لوزير لبناني

انتقاد سعودي حاد لوزير لبناني