لثلاث ساعات.. دفاع مدني دورا يُخمد حريقاً امتد لمساحات واسعة جنوب الخليل

















رام الله - دنيا الوطنتمكنت طواقم مركز دفاع مدني دورا بمحافظة الخليل، اليوم الاثنين، 10 حزيران/ يونيو 2019 من إخماد حريق هائل في أشجار وأعشاب جافة، طالت أكثر من 200 دونم في منطقتي طرامة والمجنونة جنوب الخليل.وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن طواقم الإطفاء في مركز دفاع مدني دورا، هرعت إلى المكان بعد ورود بلاغ بوجود حريق أشجار وأراضٍ عشبية، وباشرت بمحاصرة النيران، التي امتدت لأكثر من 200 دنم من الأعشاب الجافة، و150 شجرة حرجية ولوزيات، باستخدام خراطيم المياه والمطبات وبمساندة تنكات تزويد من مركز دورا ومجلس الخدمات المشترك، فعملت الطواقم على محاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى باقي الأراضي وممتلكات المواطنين.ويهيب مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل، العقيد يزن يوسف عمر، بالمواطنين لضرورة التبليغ السريع والدقيق عن الحادث، ليتسنا لطواقم الدفاع المدني الوصول إليه بسرعة، والتعامل معه بمهنية، الأمر الذي يقلل الخسائر في الأرواح والممتلكات، والمزارعين بعدم إشعال النيران بمخلفات الأراضي بعد تنظيفها خوفاً من اشتعالها بشكل سريع، وعدم السيطرة عليها حرصاً على حماية المزروعات ومنع امتداد الحرائق.