دولي

ورشة عمل أوروبية فلسطينية لمواجهة (صفقة القرن)

ورشة عمل أوروبية فلسطينية لمواجهة (صفقة القرن)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مؤسسات وهيئات فلسطينية وأجنبية في أوروبا، عن عقد ورشة عمل في هولندا، لمواجهة خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).

وتحت عنوان "لا لصفقة القرن.. لا لورشة المنامة.. نعم للحق الفلسطيني"، دعت هذه المؤسسات إلى الورشة "من أجل موقف فلسطيني، وفق (عربي 21).

وأعلنت المؤسسات، أن الورشة، ستعقد الأحد المقبل في مدينة روتردام الهولندية، بمشاركة باحثين وسياسيين فلسطينيين وعرب وأجانب.

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