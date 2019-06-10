شؤون فلسطينية

هيئة مسيرات العودة تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة"

هيئة مسيرات العودة تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة"
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن 
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في جمعة "لا لضم الضفة"، وذلك في مخيمات العودة الخميس شرقي غزة.

وأضافت في بيان لها: أن الدعوة تأتي تأكيداً على رفض تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بضم أجزاء من الضفة، للمستوطنات وتأكيداً على رفض السياسة الأمريكية، التي أصبحت تشكل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني.

كما دعت الهيئة، جماهير شعبنا في كل مكان للوقوف في وجه المؤامرة الصهيوأمريكية المتمثلة في (صفقة القرن) وما تنطوي عليه من تداعيات، تسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني، وتصفية الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمها حق العودة.

وأضافت: "في هذا الإطار، نطالب بموقف عربي حيال ما يطرح من مشاريع مشبوهة، وفي ذات الوقت، إننا نؤكد على رفض استضافة الورشة الاقتصادية المزمع عقدها في دولة البحرين، كما أننا نثمن مواقف الإخوة العرب، الذين رفضوا المشاركة في الورشة سيئة الصيت".

وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبناء استراتيجية، تقوم على دعم مقومات صمود شعبنا، وتعظيم كافة أشكال المقاومة في مواجهة التحديات، والاستهدافات التي تُحاك بحق مشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية.

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