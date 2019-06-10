قوات الاحتلال تستولي على 20 دونماً شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على 20 دونماً من أراضي قريتي دير الحطب وعزموط، شرق نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال، استولت على 20 دونماً من اراضي دير الحطب وعزموط، من الحوضين رقم (10 و8)؛ لصالح فتح شارع عسكري استيطاني، يصل لمستوطنة (ألون موريه) شرق نابلس، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف: أن الشارع سيحرم الأهالي من الوصول إلى أراضيهم المحيطة به، والتي تقدر مساحتها بنحو 400 دونم.