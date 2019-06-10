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نيوزيلندا تُعلن سحب قواتها من العراق بحلول منتصف العام المقبل

نيوزيلندا تُعلن سحب قواتها من العراق بحلول منتصف العام المقبل
قوات من نيوزلاندا في العراق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نيوزيلندا، أنها ستسحب قواتها من العراق، بحلول شهر حزيران/ يونيو العام المقبل، لتختتم مهمة ساهمت في تدريب قوات الجيش العراقي على التصدي لتنظيم الدولة.

ونشرت نيوزيلندا، التي يصل عدد جنودها في العراق إلى 95 جندياً، قواتها هناك في عام 2015 ضمن بعثة تدريب مشتركة مع أستراليا لدعم عملية متعددة الجنسيات بقيادة أمريكية ضد التنظيم.

وقالت رئيسة الوزراء ، جاسيندا أرديرن، خلال مؤتمر صحفي لإعلان هذا القرار: إن "على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، ستخفض نيوزيلندا، ثم تنهي هذا الالتزام".

وأضافت: أن عدد القوات، سيتم تقليصه إلى 75 جندياً على الأكثر اعتباراً من شهر تموز/ يوليو على أن يصل إلى 45 في كانون الثاني/ يناير، قبل إنهاء المهمة في حزيران/ يونيو 2020، كما نقلت وكالة (رويترز).

وتوفر القوات التدريب على مهارات استخدام الأسلحة الأساسية فضلاً عن الدعم الطبي واللوجيستي لقوات الأمن العراقية، داخل معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.

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