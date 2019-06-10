مواطن يُسلّم مركبته "غير القانونية" للشرطة في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنسلم مواطن مركبته غير القانونية، اليوم الاثنين، بشكل طوعي للشرطة في محافظة طولكرم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام وبالشرطة، أن مواطناً من سكان قرية كفر رمان في طولكرم، حضر صباح اليوم إلى مركز شرطه عنبتا، وقام بتسليم مركبته غير القانونية للشرطة، طوعاً حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين، والتزاماً بالقانون، وعليه تم تحرير محضر ضبط للمركبة، داخل المركز حسب الأصول.بدوره، أثنى العميد عزام جبارة، مدير شرطة المحافظة، على هذا التصرف المسؤول من قبل المواطن، داعيا في الوقت ذاته المواطنين الذين يمتلكون المركبات غير القانونية بضرورة التخلص منها، وتسليمها للشرطة؛ حفاظاً على أرواحهم، وأرواح غيرهم.كما وأشار إلى أن لقاءات التوعية، التي قامت بها شرطة طولكرم المتواصلة، والمستمرة مع فعاليات المجتمع ومؤسساته، ساهمت وبشكل فاعل في رفع الوعي الأمني لدى المواطنين، بمدى وأهمية التخلص من مثل هذه المركبات غير القانونية.