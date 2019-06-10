دولي

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتراجع إذا التزمت أوروبا باحترام مصالح طهران

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتراجع إذا التزمت أوروبا باحترام مصالح طهران
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن استعداد طهران للعودة عن قرارها الحد من التزاماتها بالاتفاق النووي، إذا نفذت أوروبا التزاماتها فيما يتعلق بمصالح إيران.

وأكد ظريف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، أن إيران أثبتت التزامها بالاتفاق النووي، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت ذلك من خلال 15 تقريراً، معتبراً أن الخطوات الإيرانية مشروعة، ومبنية على الاتفاق النووي.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، عن أمله في أن تؤتي جهود ألمانيا، وبقية أطراف الاتفاق النووي ثمارها، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني، أن ألمانيا ما زالت تدعم الاتفاق النووي، معتبراً أن "انسحاب واشنطن من الاتفاق حال دون تحقيق مصالح طهران، لذلك فإننا نسعى للتعويض عن ذلك من خلال تفعيل الآليات المالية".

وشدد ماس على حرص برلين على مواصلة الحوار مع إيران في الظروف الراهنة، وقال: إن "الدول الأوروبية لا يمكنها تحقيق المعجزات، لكنها ستسعى للحفاظ على الاتفاق النووي".

وكشفت الخارجية الألمانية، أن زيارة ماس إلى طهران، جاءت بالاتفاق والتنسيق مع بريطانيا وفرنسا، اللتين تدعمان الاتفاق النووي، وتتزامن مع جهود يبذلها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ لتجنيب المنطقة ويلات الحرب، وجرت مناقشتها مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

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