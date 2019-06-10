محكمة (عوفر) تحكم على الأسيرة الكاتبة لمى خاطر بالسجن 13 شهراً

وولدت الكاتبة لمى خاطر عام 1976م، في مدينة رام الله، وحصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة الخليل.



واشتهرت خاطر بكتابتها في التحليل السياسي، وفي مجالي الأدب والسياسة في عدد من الصحف ومواقع الإنترنت.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة (عوفر) العسكرية اليوم الاثنين، حكماً بحق الأسيرة لما خاطر الفاخوري (43 عاماً) من مدينة الخليل، بالسجن 13 شهراً، وغرامة مالية قيمتها (4000) شيكل.وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أكرم سمارة: إنه من المتوقع، أن يتم الإفراج عنها خلال شهر آب/ أغسطس المقبل.والأسيرة خاطر أم لخمسة أطفال، وجرى اعتقالها بتاريخ 24/7/2018، بذريعة ممارسة التحريض عبر كتابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلت عقب اعتقالها إلى مركز تحقيق عسقلان، وحُقق معها لساعات طويلة، وتعرضت للتنكيل خلال استجوابها.