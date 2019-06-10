قوات الاحتلال تستولي على كرفان جنوب طولكرم

رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على كرفان في قرية خربة جبارة جنوب طولكرم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس المجلس القروي، إحسان تحسين: أن قوات الاحتلال، اقتحمت أرضاً زراعية، تعود ملكيتها لعائلة دسوقي، واستولت على كرفان يعود للعائلة.وأضاف: أن أصحاب الأرض، أنهوا قبل مدة قصيرة استصلاح أرضهم البالغ مساحتها دونماً و800 متر، ووضعوا كرفاناً زراعياً فيها لأغراض الزراعة.وتقع الأرض المستهدفة على مدخل قرية جبارة قرب المنزل الذي هدمته قوات الاحتلال في نيسان/ أبريل المنصرم بحجة عدم الترخيص، وهو واحد ضمن عدد من المنازل المهددة بالهدم في المنطقة.