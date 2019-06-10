139 مُستوطناً يدنسون باحات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم 139 مستوطناً، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.وقالت مصادر محلية: إن المستوطنين، نفذوا جولات استفزازية في المسجد، واستمعوا إلى شروحات حول أُكذوبة (الهيكل) المزعوم قبل الخروج من المسجد من جهة باب السلسلة.وكان نحو 350 مستوطناً، اقتحموا المسجد يوم أمس، تزامنا مع دعواتٍ لاستباحته، أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم لأنصارها لمناسبة عيد البواكير- نزول التوراة.