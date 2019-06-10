شؤون فلسطينية

139 مُستوطناً يدنسون باحات المسجد الأقصى

139 مُستوطناً يدنسون باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 139 مستوطناً، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية: إن المستوطنين، نفذوا جولات استفزازية في المسجد، واستمعوا إلى شروحات حول أُكذوبة (الهيكل) المزعوم قبل الخروج من المسجد من جهة باب السلسلة.

وكان نحو 350 مستوطناً، اقتحموا المسجد يوم أمس، تزامنا مع دعواتٍ لاستباحته، أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم لأنصارها لمناسبة عيد البواكير- نزول التوراة.

أخبار ذات صلة

هيئة مسيرات العودة تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة &#34;لا لضم الضفة&#34;

هيئة مسيرات العودة تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة"

قوات الاحتلال تستولي على 20 دونماً شرق نابلس

قوات الاحتلال تستولي على 20 دونماً شرق نابلس

مواطن يُسلّم مركبته &#34;غير القانونية&#34; للشرطة في طولكرم

مواطن يُسلّم مركبته "غير القانونية" للشرطة في طولكرم

فتح: ندعو لعدم التعاطي مع الشائعات والفبركات

فتح: ندعو لعدم التعاطي مع الشائعات والفبركات

محكمة (عوفر) تحكم على الأسيرة الكاتبة لمى خاطر بالسجن 13 شهراً

محكمة (عوفر) تحكم على الأسيرة الكاتبة لمى خاطر بالسجن 13 شهراً

قوات الاحتلال تستولي على كرفان جنوب طولكرم

قوات الاحتلال تستولي على كرفان جنوب طولكرم

الجهاد الإسلامي تُهاجم السلطة الفلسطينية بسبب قطع رواتب الأسرى

الجهاد الإسلامي تُهاجم السلطة الفلسطينية بسبب قطع رواتب الأسرى

ظاهرة فلكية مُثيرة.. كوكب المشتري يقترب الليلة من الأرض

ظاهرة فلكية مُثيرة.. كوكب المشتري يقترب الليلة من الأرض

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

هيئة مسيرات العودة تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة &#34;لا لضم الضفة&#34;

هيئة مسيرات العودة تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة"

قوات الاحتلال تستولي على 20 دونماً شرق نابلس

قوات الاحتلال تستولي على 20 دونماً شرق نابلس

مواطن يُسلّم مركبته &#34;غير القانونية&#34; للشرطة في طولكرم

مواطن يُسلّم مركبته "غير القانونية" للشرطة في طولكرم

فتح: ندعو لعدم التعاطي مع الشائعات والفبركات

فتح: ندعو لعدم التعاطي مع الشائعات والفبركات

محكمة (عوفر) تحكم على الأسيرة الكاتبة لمى خاطر بالسجن 13 شهراً

محكمة (عوفر) تحكم على الأسيرة الكاتبة لمى خاطر بالسجن 13 شهراً

قوات الاحتلال تستولي على كرفان جنوب طولكرم

قوات الاحتلال تستولي على كرفان جنوب طولكرم

139 مُستوطناً يدنسون باحات المسجد الأقصى

139 مُستوطناً يدنسون باحات المسجد الأقصى

الجهاد الإسلامي تُهاجم السلطة الفلسطينية بسبب قطع رواتب الأسرى

الجهاد الإسلامي تُهاجم السلطة الفلسطينية بسبب قطع رواتب الأسرى

منوعات

أصالة تسخر من متابع هددها مطالباً إياها بعدم الحديث عن أنغام

أصالة تسخر من متابع هددها مطالباً إياها بعدم الحديث عن أنغام

شعر سالي عبدالسلام في خطر بعد إصابتها بهذا المرض للمرة الثالثة

شعر سالي عبدالسلام في خطر بعد إصابتها بهذا المرض للمرة الثالثة

شريف مدكور: ابتلاني الله بالسرطان بسبب هذا الموقف

شريف مدكور: ابتلاني الله بالسرطان بسبب هذا الموقف

بيرين سآت منهارة تمامً في جنازة صديقها

بيرين سآت منهارة تمامً في جنازة صديقها

ممثلة سورية تشعل شواطئ بيروت بجمالها

ممثلة سورية تشعل شواطئ بيروت بجمالها

تفاصيل انفصال وائل كفوري.. زوجته طلّقته

تفاصيل انفصال وائل كفوري.. زوجته طلّقته

مجسدًا قصته في &#34;عقلة الأصبع&#34;.. هنيدي يعود بأضخم إنتاج في مصر

مجسدًا قصته في "عقلة الأصبع".. هنيدي يعود بأضخم إنتاج في مصر

بعد نقلها للمستشفى.. الفنانة صفاء سلطان مُصابة في الكبد

بعد نقلها للمستشفى.. الفنانة صفاء سلطان مُصابة في الكبد

هل هيفاء وهبي مُصابة بالسرطان؟

هل هيفاء وهبي مُصابة بالسرطان؟

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بعمرو دياب

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بعمرو دياب

عربي

نيوزيلندا تُعلن سحب قواتها من العراق بحلول منتصف العام المقبل

نيوزيلندا تُعلن سحب قواتها من العراق بحلول منتصف العام المقبل

وزير لبناني: موقف الشاب الفلسطيني &#34;صابر مراد&#34; بطولي وشجاع

وزير لبناني: موقف الشاب الفلسطيني "صابر مراد" بطولي وشجاع

مسؤول خليجي: إسرائيل هي المستقبل

مسؤول خليجي: إسرائيل هي المستقبل

انتقاد سعودي حاد لوزير لبناني

انتقاد سعودي حاد لوزير لبناني