الجهاد الإسلامي تُهاجم السلطة الفلسطينية بسبب قطع رواتب الأسرى

رام الله - دنيا الوطندعا الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، لوقف سياسة قطع رواتب الأسرى، والاعتذار لهم.وقال البريم في تصريحات صحفية: "على الذين اتخذوا قرار قطع رواتب الأسرى، أن يشعروا بالعار، حين يسمع العالم ويرى جزءاً من أسرى فلسطين يخوضون إضراباً عن الطعام، ويكابدون الألم والمعاناة من أجل حقوقهم وحقوق أطفالهم، التي قامت السلطة بقطعها، وقرصنتها في حملة استهداف لا أخلاقية، لازالت مستمرة منذ أكثر من ستة أشهر"، وفق تعبيره.وأكد البريم، أن "استمرار حرمان الأسرى، خاصة، والمناضلين بشكل عام من حقوقهم ومخصصاتهم المالية، هو استهداف مقصود لفكرة النضال الفلسطيني، ولحواضن هذا النضال".وأضاف: "يجب أن تتوقف هذه الخطيئة، وينتهي هذا الانحدار، الذي لن يُكفر عنه إلا الاعتذار للمناضلين وعائلاتهم، والشروع فوراً بإعادة رواتبهم، التي هي حق لهم، وبأثر رجعي، أسوة ببقية رفاق الأسر من المناضلين".