الشرطة السويدية تُطلق النار صوب رجلٍ بمحطة القطارات المركزية





وقالت الشرطة في بيان لها: إنه يتلقى العلاج من قبل خدمات الطوارئ، مضيفة أنها استدعت فريقاً للكشف عن المفرقعات لتمشيط الموقع، وإنه من السابق لأوانه القول: إن الحادث له صلة بالإرهاب.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، النار صوب رجلٍ في محطة القطارات المركزية بمدينة مالمو بجنوب البلاد.وقالت جهات إنفاذ القانون في السويد: إنه تم إطلاق النار على الرجل، بعدما أبدى "سلوكاً ينطوي على تهديد"، كما نقلت وكالة (رويترز).وجرى إخلاء المحطة التي تقع في وسط مدينة مالمو بعد الحادث، فيما لم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط مصابين آخرين، باستثناء الشخص، الذي أطلقت الشرطة عليه النار.