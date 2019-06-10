ظاهرة فلكية مُثيرة.. كوكب المشتري يقترب الليلة من الأرض

رام الله - دنيا الوطنتشهد سماء فلسطين، الليلة، ظاهرة فلكية مثيرة، تتمثل في وصول كوكب المشترى العملاق، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، والذي يبلغ حجمه نحو 121 مرة ضعف حجم الأرض.وفي تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، إلى حالة التقابل مع الأرض، حيث يمكن رؤية كوكب المشترى بالعين المجردة في أي وقت من الليل، حيت يرصد كنجم أبيض ساطع للعين المجردة بداية الليل.وسيظهر كوكب المشتري، واضحاً في السماء، بعد أن يصل أقرب مسافة له إلى الأرض خلال العام الجاري، وسيظهر معه قمره الرابع يوفيان، ويمكن مشاهدة المشتري وقمره بالعين المجردة، حسبما نقل موقع (تايم) ومواقع علمية أخرى.ويعتبر المشتري هو ثاني أكبر جرم سماوي في المجموعة الشمسية بعد الشمس، وهو كوكب غازي عملاق، يستغرق دورانه حول الشمس نحو 12 سنة أرضية، وتتغير على هذا الأساس المسافة بينه وبين الأرض اعتمادًا على مدارهما حول الشمس.