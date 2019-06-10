عبد الباري عطوان: النخالة أكد لي أن سرايا القدس ستقصف مطار (بن غوريون)

شاهد تصريحات عبد الباري عطوان..



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عبد الباري عطوان، أن الأمين العام زياد النخالة، قال: إن أي مواجهة على جبهة الشمال أو الجنوب، ستكون حاسمة بشكل كبير.وقال عطوان، في تصريحات له عبر قناته بموقع (يوتيوب): إن الأمين العام لحركة لجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أكد له بأن المواجهة المقبلة في قطاع غزة، سيتم من خلالها قصف عدة مناطق في إسرائيل، بما في ذلك مطار (بن غوريون) الذي سيتوقف عن العمل فيه كُليًا.وأضاف الكاتب السياسي عطوان، أن هذا الموقف مُتخذ من قبل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الذي هو الآخر سيقصف مناطق شاسعة في إسرائيل، بالتوازي مع قصف حركتي حماس والجهاد الإسلامي.وأكد أن حدوث هذا الأمر، يعني هلاك إسرائيل، التي كانت تتغنى بأمنها، وكذلك سيكسر شوكة وغرور بنيامين نتنياهو.إلى ذلك، أشار عبد الباري عطوان، إلى أن الإيرانيين، أثبتوا خطورتهم وجديتهم وقوتهم في مواجهة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، عندما رفضوا التفاوض، وفقًا للشروط الأمريكية، المُتعلقة بالنووي أو الخليج، الأمر الذي جعل الأمريكيين، يخشون الإيرانيين، واصفًا الإيرانيين، وحسن نصر الله بالرجال.