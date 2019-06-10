رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2019، ابتداءً من اليوم الاثنين 10/6/2019 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 20/6/2019، وذلك لخريجي درجة الدبلوم المتوسط في الكليات الجامعية، والكليات التقنية، وكليات المجتمع المتوسطة.وأوضحت الوزارة، أن الامتحان، سيعقد بشكل موحد في المحافظات الشمالية والجنوبية، وأنه سيتم تنفيذ الامتحان النظري بشكل محوسب، وذلك لضمان تعزيز الشفافية والعدالة، وسرعة إتمام الإجراءات، بما ينسجم مع رؤية الوزارة، وتوجهاتها نحو تطوير قطاع التعليم المهني والتقني في فلسطين.وبيّنت الوزارة في بيان لها، أن الجزء النظري من الامتحان، سيعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 18-20 / 8 /2019، على أن يعقد الجزء العملي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 20 -22 / 8 /2019.وطالبت الوزارة الطلبة الراغبين بالتقدم للامتحان الشامل مراجعة موقعها الإلكتروني (www.mohe.pna.ps) للتعرف على قاعات الامتحان النظري، ومواعيد جلسات عقد الامتحان.وأعفت وزارة التعليم العالي، طلبة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان لهذه الدورة، دعماً لصمودهم في وجه الاحتلال.